A partir da próxima quarta-feira, 27 de agosto, União da Vitória será temporariamente a sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná. A iniciativa faz parte do projeto MP em Movimento, que busca aproximar a instituição das demandas locais da população.
Nesse período, 27 a 29 de agosto, o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, representantes da Administração Superior e promotores de Justiça da região participarão de reuniões com prefeitos, secretários, gestores públicos, autoridades locais e representantes da sociedade civil, buscando, a partir do diálogo, soluções efetivas para questões que impactam a população.
Inauguração – No dia 28 de agosto, será inaugurada a nova sede do MPPR em União da Vitória, com o objetivo de oferecer à população um espaço de atendimento confortável e acessível, além de garantir melhorias na estrutura de atendimentos e serviços. No local funcionarão a Central de Atendimento ao Cidadão, promotorias de Justiça, a Unidade Regional de Atendimento Técnico (Urate) – Auditoria e Serviço Social – e, futuramente, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Atendimento ao público – No mesmo dia, a Central de Atendimento de União da Vitória, em parceria com a Rede de Proteção Social do município, realizará atendimentos descentralizados à população. A iniciativa será a primeira do projeto “Ação Rede em Movimento”, que busca levar serviços essenciais de justiça, saúde, educação e assistência social às populações de regiões vulneráveis da cidade. Saiba mais.
O projeto MP em Movimento já passou por Londrina, Maringá e Paranaguá, promovendo diálogos e soluções sobre os temas mais relevantes para cada região, como segurança pública, saúde, educação e meio ambiente.