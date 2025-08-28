O Unión de Santa Fe enfrenta o River Plate pela fase de oitavas de final da Copa Argentina, no emblemático Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, nesta quinta-feira, 28, às 21h15.
+ Jogos de hoje, quinta, 28 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
De modo geral, o Unión de Santa Fe constrói uma temporada de contrastes em 2025. A equipe chegou a ficar nove partidas sem vencer entre os meses de abril e maio, mas retomou o caminho das vitórias em junho e acumula somente uma derrota nos últimos oito jogos. O clube é o sexto colocado do grupo A do Clausura com duas vitórias, três empates e uma derrota.
O River teve um início de temporada instável. No Torneo Apertura, caiu nas quartas de final e viu rivais emergirem, acentuando a cobrança. No Clausura, iniciado em julho, a equipe lidera o grupo B com três vitórias, três empates e nenhuma derrota. Na Copa Libertadores o clube vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final.
Como assistir ao jogo entre Unión de Santa Fe e River Plate?
Unión de Santa Fe e River Plate vão jogar nesta quinta, 28, às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela fase de oitavas de final da Copa Argentina. A partida terá transmissão exclusiva do X Sports.
Prováveis escalações:
Unión de Santa Fe: Tomas Durso; Bruno Pittón, Franco Godoy, Claudio Corvalán, Mauro Pittón; Franco Rodrigo Fragapane, Lautaro Vargas, Mauricio Martínez, Lucas Gamba; Cristian Tarragona e Jerónimo Dómina. Técnico: Leonardo Carol Madelon.
River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi, Facundo Colidio e Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.
Odds para Unión de Santa Fe e River Plate:
Resultado final
Betano: Unión de Santa Fe (4.10) – Empate (3.30) – River Plate (1.98)
Bet 365: Unión de Santa Fe (4.10) – Empate (3.20) – River Plate (1.90)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Andrés Gariano
- Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodríguez
- Quarto árbitro: Matías Billone