O Manchester United aceitou uma oferta do Betis por Antony, disseram fontes à ESPN. Os dois clubes negociaram uma transferência definitiva que pode chegar a 25 milhões de libras (cerca de R$ 183,3 milhões). O United também receberá 50% de qualquer transferência futura.
Antony recebeu permissão para discutir termos pessoais com o Betis, onde passou um período de empréstimo bem-sucedido na temporada passada, mas um acordo ainda não foi fechado. Uma fonte próxima ao acordo disse à ESPN que ainda há “trabalho a ser feito”.
Se o acordo receber sinal verde, ele encerrará a tensa passagem de três anos de Antony em Old Trafford.
Ele chegou do Ajax sob o comando do ex-técnico Erik ten Hag em 2022, mas teve dificuldades para causar um impacto significativo. Sua taxa de transferência de 86 milhões de libras o torna a segunda contratação mais cara da história do United, atrás apenas de Paul Pogba.
Antony impressionou quando emprestado ao Betis na temporada passada, marcando nove gols em 26 jogos, após sua transferência em janeiro.
Em seu retorno ao United neste verão, ele foi omitido do elenco para a turnê de pré-temporada nos EUA e ordenado a treinar longe do elenco principal com outros jogadores, incluindo Alejandro Garnacho e Jadon Sancho.