Vaca de R$ 24 milhões é tetracampeã

Você já ouviu falar da vaca Carina? Ela é uma verdadeira estrela do mundo da genética animal! Avaliada em R$ 24 milhões, Carina fez história ao se tornar a primeira tetracampeã nacional da raça nelore na ExpoZebu. Neste artigo, vamos te contar tudo sobre essa vaca incrível, suas vitórias e como ela se tornou uma celebridade no leilão Cataratas Collection. Prepare-se para conhecer a trajetória de uma campeã invicta!

A vaca Carina FIV do Kado é a primeira tetracampeã nacional da raça nelore.

Carina foi avaliada em R$ 24 milhões.

Seus óvulos são vendidos por cerca de R$ 600 mil.

Ela é filha de campeões nacionais.

Carina é invicta em competições e possui várias vitórias.

É tetra! Vaca de R$ 24 milhões é campeã na ExpoZebu pela quarta vez seguida

No último sábado, 3 de maio, a vaca Carina FIV do Kado fez história ao se tornar a primeira tetracampeã nacional da raça nelore. Avaliada em R$ 24 milhões, Carina conquistou a premiação na ExpoZebu, a maior feira de gado nelore do mundo, realizada em Uberaba, Minas Gerais. Essa vitória é um marco na história da pecuária brasileira!

A trajetória de Carina

Carina, nascida em Piracicaba, SP, tem apenas quatro anos e já é uma estrela na pecuária. Filha do touro Kayak TE Mafra e da vaca Dama 5 FIV HRO, ambos campeões nacionais, Carina já acumulava vitórias entre vacas adultas. Conquistar a maior premiação pela quarta vez foi algo especial, como destacou Heitor Lutti, seu assessor pecuário.

O valor de Carina no mercado

Um único óvulo de Carina é vendido por cerca de R$ 600 mil. O valor dela é tão alto que um clone está sendo produzido, já que não existe seguro de vida para animais avaliados em mais de R$ 300 mil. Heitor Lutti afirma que a intenção é garantir que essa genética aprimorada seja passada para futuras gerações.

A valorização recorde

Carina se tornou uma das vacas mais caras do mundo após ser vendida por R$ 24 milhões no Leilão Cataratas Collection em Foz do Iguaçu, Paraná, no dia 22 de novembro de 2024. Ela desbancou a vaca Viatina-19, que também fez história em 2023 ao ser avaliada em R$ 21 milhões. Hoje, o valor de Viatina é estimado em mais de R$ 40 milhões!

A fama e os criatórios

Após o leilão que a tornou uma celebridade, Carina passou a fazer parte de quatro grandes criatórios: Casa Branca Agropastoril, RS Agropecuária, RFA Agropecuária e Syagri Agropecuária. Sua fama é resultado não apenas de seu valor, mas também de sua linhagem e desempenho nas competições.

O impacto na pecuária

Carina não é apenas uma vaca campeã; ela representa um avanço na pecuária brasileira. Sua vitória na ExpoZebu reflete o esforço e dedicação dos criadores e do setor agropecuário. Além disso, a valorização do gado nelore tem contribuído para o crescimento do mercado, uma ótima notícia para os pecuaristas, especialmente em um momento em que o setor agro está se preparando para um futuro promissor.

O cenário do agro no Brasil

Enquanto Carina brilha nas competições, o setor agropecuário brasileiro vive momentos promissores. Recentemente, Mato Grosso registrou um recorde na produção de etanol, com 6,7 bilhões de litros. Além disso, a Baldan projeta um faturamento de R$ 1 bilhão em 2025, e o movimento da Agrishow sinaliza uma recuperação na indústria de máquinas.

A segurança alimentar e o futuro

Os frigoríficos são os mais beneficiados com o avanço do Brasil na segurança alimentar, e o setor agro está se preparando para um futuro promissor. A cobertura de agro do Valor agora faz parte da Nova Globo Rural, evidenciando a crescente importância do agronegócio no país.

Fatos sobre Carina Detalhes Nome Carina FIV do Kado Avaliação R$ 24 milhões Local de nascimento Piracicaba, SP Idade 4 anos Valor do óvulo R$ 600 mil Criatórios Casa Branca Agropastoril, RS Agropecuária, RFA Agropecuária, Syagri Agropecuária

Conclusão

E aí, ficou impressionado com a trajetória da vaca Carina? Essa tetracampeã não é apenas um símbolo de sucesso no mundo da pecuária, mas também uma verdadeira inspiração para todos nós! Avaliada em R$ 24 milhões, Carina mostra que, com dedicação e talento, é possível alcançar grandes conquistas. Sua história nos ensina que o esforço e a paixão pelo que se faz podem levar a resultados extraordinários.

Se você gostou de conhecer mais sobre essa estrela do gado nelore, não pare por aqui! Tem muito mais conteúdo interessante esperando por você em Ubirata Online. Venha explorar e se surpreender!

Perguntas frequentes

1. O que significa ser tetracampeã?

Ser tetracampeã significa que a vaca Carina ganhou o campeonato nacional quatro vezes consecutivas.

2. Qual é o valor da vaca Carina?

A vaca Carina é avaliada em R$ 24 milhões, um valor impressionante no mercado de genética animal.

3. Onde a vaca Carina nasceu?

Carina nasceu em Piracicaba, São Paulo.

4. Qual é o valor de seus óvulos?

Os óvulos da Carina são vendidos por aproximadamente R$ 600 mil.

5. Por que Carina se tornou uma celebridade?

Carina se destacou no leilão Cataratas Collection, onde teve um grande aumento de valor e passou a integrar grandes criatórios.