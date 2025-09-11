O nirsevimabe, desenvolvido pela Sanofi e aprovado em 2023 pela Anvisa, é uma proteína produzida em laboratório que imita a capacidade do nosso sistema imunológico de combater patógenos nocivos, como os vírus. Aplicado em dose única, oferece proteção direta e rápida, uma vez que o anticorpo pronto não exige a ativação do sistema imunológico. O nirsevimabe é um anticorpo monoclonal indicado para a prevenção do VSR em recém-nascidos e crianças até 24 meses.
Vacina contra vírus sincicial respiratório (VSR) chega ao SUS em novembro
