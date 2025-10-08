Centenas de moradores de Curitiba devem se preparar para a interrupção no fornecimento de energia elétrica nesta quinta-feira (09/10). A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento programado em diferentes bairros e horários.
A falta de luz vai afetar um total de 483 unidades consumidoras. As interrupções são necessárias para a execução de manutenção, melhorias e ampliações na rede elétrica da capital. Para que você possa se programar, confira a seguir a tabela detalhada com os bairros, as ruas e o número de unidades consumidoras que ficarão sem energia.
+ Leia mais: Ressaca forma paredão de dois metros na praia de Matinhos
Desligamento de energia em Curitiba – quinta-feira (09/10/2025)
|Bairro
|Ruas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|São Braz
|R JOAO PARIZE, R JOSE RISSETO, R POETA CESAR BOND
|09:00 até 13:00
|71
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Cajuru
|R DO SOL, R MERCURIO, R SANT ANA DO ITARARE
|09:15 até 13:15
|143
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Boqueirão / Hauer
|R BOM JESUS DE IGUAPE, R CARLOS DE LAET, R DR BLEY ZORNIG, R NS DA PAZ
|16:15 até 20:15
|86
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Pinheirinho
|R JOAQUIM SIMOES, R VALENTIN NICHELE
|13:15 até 17:15
|26
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Campo de Santana
|R ADOLPHO BERTOLDI, R ARETUZA MACHADO DE ANDRADE, R DAVENIR MARQUES VIANA, R MINERO BITTENCOURT
|13:15 até 18:15
|157
|Melhorias e/ou ampliações de rede
A Copel orienta os moradores a desligarem a chave geral (disjuntor) de suas residências e a tirarem os aparelhos elétricos da tomada antes do início da interrupção para evitar danos causados por uma eventual oscilação no retorno da energia.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.