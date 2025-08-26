A socialite e empresária Val Marchiori anunciou nesta terça (26) que está com câncer de mama. Em vídeo no Instagram, ela se emocionou ao falar sobre o assunto.
Disse que ficou sem chão ao receber a notícia e se culpou por ter medo de fazer mamografia e não ter se submetido ao exame mais cedo. “Se eu já tivesse feito, de repente, já poderia…enfim. Muito difícil.”
“Quando a gente recebe a notícia que tem um câncer parece que o mundo está acabando. Só essa palavra derruba com tudo”, afirma ela no vídeo, com a voz embargada
“Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres não deixem de fazer mamografia. Não deixem de fazer por medo. Porque quando a gente faz antes, a gente já consegue resolver. E eu deixei, fui fazer só agora também. É um alerta para vocês: Façam mamografia, é muito importante.”
Val revela que foi a mamografia que apontou um nódulo suspeito na mama direita. Uma biópsia, então, foi realizada. “E hoje infelizmente saiu o resultado que é um tumor maligno, um câncer de mama.”
A empresária agradeceu o carinho dos seguidores, mas disse que quer “ficar quietinha”.
O CFM (Conselho Federal de Medicina) defende o início da mamografia aos 40 anos.
O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre mulheres no Brasil e no mundo. De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), a doença corresponde a cerca de 30% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil, sendo previstos 74 mil novos casos por ano até 2025.
O tratamento varia de acordo com o tipo e estágio do tumor. Algumas opções disponíveis são quimioterapia, cirurgia, radioterapia e hormonioterapia.
Uma paciente pode fazer, por exemplo, cirurgia para remoção parcial ou completa da mama, combinado com quimioterapia, para destruir células cancerígenas, e hormonioterapia, para bloquear a produção de hormônios que estimulam o crescimento do tumor.
com DIEGO ALEJANDRO, KARINA MATIAS e VICTÓRIA CÓCOLO
