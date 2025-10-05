No remake de “Vale Tudo”, a roupa usada por Debora Bloch para a cena da morte de Odete Roitman será inspirada no traje que Beatriz Segall vestia na versão original do assassinato da vilã: uma blusa cinza com um drapeado preso em um broche.

“É mais um fun service da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram à versão de 1988″, diz Marie Salles, responsável pelos figurinos da trama.

A cena vai ao ar na no capítulo da próxima segunda (6).

com DIEGO ALEJANDRO, KARINA MATIAS e VICTÓRIA CÓCOLO


