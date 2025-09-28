O remake de Vale Tudo entrou em contagem regressiva: agora, faltam somente três semanas para ele acabar. A reta final terá direito a momentos de celebração e um salto no tempo para mostrar os nascimentos dos filhos das duas gestantes da trama. Nos capítulos derradeiros, Daniela (Jessica Marques) e Luciano (Licínio Januário) também subirão ao altar.
A cerimônia de casamento será modesta, com decoração discreta e a presença de amigos e familiares dos noivos. No almoço que seguirá o casamento, Jarbas (Leandro Firmino) estourará champanhe e levará Consuêlo (Belize Pombal) às lágrimas.
A novela mostrará uma passagem de tempo de alguns meses, recurso que permitirá avançar a linha narrativa e preparar a chegada de novos herdeiros. Solange (Alice Wegmann), que terá atravessado muitas provações ao lado de Afonso (Humberto Carrão) durante o tratamento contra o câncer, aparecerá prestes a dar à luz.
Em paralelo, Maria de Fátima (Bella Campos), depois de ver sua vida ruir e ser obrigada a se reinventar longe dos holofotes, também aparecerá com um bebê nos braços: Salvadorzinho.
O recurso de aceleração no tempo permitirá amarrar pontas dramáticas e entregar ao público uma despedida que combinará romance, esperança e renascimento.
A vida seguirá em movimento, mesmo sem a resolução do crime que chacoalhará a penúltima semana do remake: a morte de Odete Roitman (Debora Bloch).
Vale Tudo foi exibida em 1988 e é um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. O remake da novela celebra os 60 anos da Globo. A autora Manuela Dias está responsável pela atualização da trama, e Paulo Silvestrini assina a direção artística.
