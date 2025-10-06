A Riot Games anunciou durante o Champions 2025, em Paris, que o agente Harbor receberá um rework no patch 11.10, programado para o fim de 2025. A atualização busca tornar o personagem mais competitivo e relevante dentro do VALORANT.
Rework do Harbor manterá essência com novas habilidades
Segundo o game designer Ryan Cousart, a identidade híbrida de controlador e iniciador será preservada, mas com reformulações que convidam os jogadores a repensarem sua aplicação em jogo. Além disso, o kit ganhará novas habilidades para ampliar a versatilidade de Harbor.
Muita da identidade do Harbor vai continuar. Ele é esse híbrido de controlador e iniciador, avançando junto com a equipe. Estamos reorganizando algumas coisas para que os jogadores pensem de forma diferente sobre como usá-lo, mas também adicionando novas habilidades.
Munchsnax , gerente de produto da Riot, explicou que a mudança era uma das prioridades da equipe:
Ele foi um dos primeiros agentes que notamos que precisavam de ajustes. O patch 11.10 será o momento certo para isso.
Agente sofre com baixas estatísticas
Com uma das piores taxas de vitória no VALORANT, Harbor passou ileso por todo o início do VCT Américas 2025, sem ser escolhido uma única vez pelos profissionais. O rework surge como tentativa de reverter esse cenário e reintroduzi-lo no meta competitivo.
Patch 11.10 também trará mudanças gerais
Além do rework de Harbor, o patch 11.10 trará ajustes de balanceamento e melhorias de qualidade de vida, preparando o ambiente para a próxima temporada do jogo. A Riot ainda não confirmou a data exata da atualização, mas ela deve chegar no encerramento de 2025.