– Por transparência e por eu não gostar de especulações. No caso do sub-17 não houve indisciplina, só uma decisão de como o clube pensa e age, sendo sempre os valores coletivos acima dos individuais (atletas, funcionários, empresários, família). Nesse mundo que o umbigo é sempre o mais importante, mostramos por ações que somos primeiro sociedade. Vida que segue que hoje tem Palmeiras. Avanti! – escreveu João Paulo Sampaio.
Valores coletivos acima dos individuais
