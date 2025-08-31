O período de Tite à frente do Flamengo parece não ser lembrado com saudades dentro do clube – e uma declaração de mais um atleta deixa isso ainda mais claro.
Em entrevista à TV da Associação Uruguaia de Futebol, o lateral Guillermo Varela relembrou que, no Rubro-Negro, teve um treinador que o priorizava ficar na defesa e que isso quase o deixou de fora da Copa América pelo Uruguai.
“Sim, tem me ajudado, porque eu quase fiquei fora da Copa América. E uma das razões era que eu, com outro treinador, ele priorizava que eu ficasse na defesa, que não subisse por fora”, disse.
“E Marcelo foi uma das pessoas que me disse: ‘não está atacando, eu preciso de laterais que ataquem. E se você não me entrega o que a mim mais me enche os olhos, mais me deixa feliz em um lateral, para que vou te levar (para a seleção)?’”, seguiu.
“Isso que mudou com ele, um treinador que tem a ideia e me deixa fazer o que eu gosto de fazer, também, prefiro mil vezes atacar do que defender. E está sendo assim, acredito que todos estamos felizes”, finalizou.
Entre 2023 e 2024, Varela fez 41 jogos sob o comando de Tite, sendo 35 como titular, e anotou apenas um gol. Juntos, conquistaram um Campeonato Carioca.