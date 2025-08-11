O programa Paraná em Ação será realizado em Cascavel a partir das 09h, de quinta (7) até sábado (9), na Unipar, localizada na Rua Rui Barbosa, 611, em parceria com o programa Justiça no Bairro.
A ação é voltada a famílias com renda de até três salários mínimos por pessoa e ainda possui vagas disponíveis para diversos atendimentos gratuitos.
O Paraná em Ação é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Sesd (Secretaria Especializada de Cidadania), da Proteção à Mulher e Políticas Sobre Drogas, Secretaria de Assistência Social, órgãos públicos e instituições da sociedade civil.
Tem como objetivo promover inclusão social e cidadania, oferecendo atendimentos em diferentes áreas como:
- Emissão de documentos: RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira do Autista (somente mediante agendamento prévio nos CRAS)
- Serviços de saúde: orientações, aferição de pressão, entre outros (por ordem de chegada)
- Cadastro Único e programas sociais (por ordem de chegada)
- Atendimentos jurídicos: divórcio, coleta de DNA e orientações (por ordem de chegada)
- Habitação, trabalho e emprego (por ordem de chegada)
- Cultura, lazer e ações educativas (por ordem de chegada)
Durante os três dias de evento, também serão oferecidas atividades voltadas à autoestima e bem-estar da população como corte de cabelo, manicure por ordem de chegada sem necessidade de agendamento.
Além disso também estarão acontecendo exposições culturais e ações educativas sobre meio ambiente, trânsito, direitos da criança, do adolescente e da pessoa idosa.
Serviços com agendamento prévio
Para acessar os serviços de emissão de documentos como de RG, CPF e título de eleitor), é necessário realizar o agendamento prévio em qualquer unidade do CRAS, de segunda a sexta-feira, das das 8h às 17h.
Endereços dos CRAS para agendamento de emissão de documentos:
- Cras Cancelli – Rua Ernesto Farina, 555 – Claudete | (45) 3902-2701
- Cras Cascavel Velho – Rua Londres, 980 – Cascavel Velho | (45) 3902-1763
- Cras Central – Rua Curitiba, 1241 – Neva | (45) 3902-1759
- Cras CEU – Rua Caiçara, 401 – Santa Cruz | (45) 3902-1716
- Cras Interlagos – Rua Paul Richard, 630 – Julieta Bueno | (45) 3902-1776
- Cras Riviera – Rua Panamá, 4107 – Floresta | (45) 3902-1775
- Cras Periolo – Rua Jaraguá, 406 – Periolo | (45) 3902-1768
- Cras Morumbi – Rua Florencio Galafassi, 20 – Campo Belo | (45) 3902-1482
- Cras XIV de Novembro – Rua Romário Correia de Oliveira, 487 – XIV de Novembro | (45) 3902-1774