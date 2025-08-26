Uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro esquenta a noite de Copa do Brasil. Vasco e Botafogo se encaram nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final, em São Januário.
A equipe comandada por Fernando Diniz vem de uma classificação tranquila para cima do CSA, de Alagoas, assim como o Botafogo, que despachou o Red Bull Bragantino na fase anterior. Mas, pelo Campeonato Brasileiro, os dois times vivem situações bem diferentes.
Enquanto o Vasco vem de duas derrotas seguidas, para Juventude e Corinthians, e ocupa o 16° lugar, com 19 pontos, o Botafogo aparece em 5º na tabela, com 32 pontos. Na rodada passada, superou o mesmo Juventude, em Caxias do Sul.
Onde assistir a Vasco x Botafogo?
Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming).
Palpites para Vasco x Botafogo:
André Donke: Vasco 1 x 1 Botafogo
Paulo Cobos: Vasco 2 x 1 Botafogo
Rafael Marques: Vasco 1 x 1 Botafogo
Prováveis escalações de Vasco e Botafogo:
O Vasco não dever ter Tchê Tchê, que deixou a partida contra o Corinthians com dores na coxa. Anunciado na segunda-feira (25) como novo reforço, Robert Renan ainda não deverá ir a campo. Já Paulo Henrique, preservado no fim de semana, deverá retornar ao time.
A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Nuno Moreira e Coutinho; Rayan, David e Vegetti.
O Botafogo não deve ter grandes surpresas na escalação com relação ao time que bateu o Juventude. O atacante Artur, que não encarou o Juventude, pode novamente ser relacionado.
A provável escalação do Botafogo é: John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton) e Savarino; Jeffinho, Joaquín Correa e Arthur Cabral.
Arbitragem de Vasco x Botafogo:
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)