Na madrugada desta quinta-feira (4), a região da rodoviária de Cascavel foi palco de uma tentativa de homicídio que mobilizou equipes da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações repassadas pela corporação, um homem de 28 anos foi brutalmente agredido com um tijolo na cabeça, após uma discussão com outro morador de rua, de 38 anos. A vítima, mesmo ferida, conseguiu correr até o terminal rodoviário para pedir ajuda.
Populares que presenciaram a cena acionaram a Guarda Municipal. Os agentes encontraram a vítima com um corte profundo e chamaram imediatamente o Siate, que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem à UPA Tancredo Neves.
No local, um colchão com alguns pertences ficaram cobertos de sangue.
Durante buscas nas imediações, o suspeito foi localizado na Praça da Bíblia, reconhecido pela vítima e detido. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.