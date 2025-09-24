Taça da Copa Sul-Americana (Foto: Staff Images, CONMEBOL)
Os jogos de volta das quartas de final do chaveamento da Copa Sul-Americana 2025 ocorrem até quinta-feira (25), com quatro duelos. Ao todo, quatro clubes se classificam para as semifinais da competição, que tem início previsto para 22 de outubro, segundo a Conmebol.
Veja fotos do estádio que deixou de ser sede da final da Copa Sul-Americana
A fase principal da competição continental iniciou em grupos, sendo que os líderes passaram direto para o mata-mata. Enquanto isso, os vice-líderes participaram da repescagem com as equipes que vieram da Libertadores. Nas oitavas, oito clubes se classificaram para as quartas.
O NSC Total listou os confrontos das semifinais e o chavemanto da Sul-Americana 2025. Confira abaixo.
Confrontos das semifinais da Sul-Americana 2025
- Alianza Lima ou Universidad de Chile x Lanús ou Fluminense
- Bolívar ou Atlético-MG x Once Caldas ou Independiente del Valle
*Os confrontos serão atualizados pelo NSC Total após a conclusão dos jogos
Chaveamento da Sul-Americana 2025
Confira os gols dos jogos de ida das quartas
