Com a última rodada definida do quadrangular do acesso da Série C para a B, quatro clubes garantiram acesso para 2026.
Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo conquistaram a promoção. O Tubarão e a Macaca a decisão do título 2025 em dois jogos nos dias 19 e 26 de outubro.
Ponte Preta vence Guarani e barra acesso do rival
A Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 neste sábado (11) e garantiu vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Bruno Lopes e Luiz Felipe fizeram os gols da vitória.
Ao mesmo tempo, a Macaca impediu o acesso do Guarani, que terminou a competição em terceiro lugar do Grupo B, com um ponto a menos que o Náutico, promovido à Série B.
A Ponte vai encarar o Londrina na final em busca de seu primeiro título brasileiro da história. O Londrina empatou com o São Bernardo também neste sábado (11) e terminou em primeiro lugar do outro grupo, garantindo também o acesso e a vaga na decisão.
Classificação final do Grupo B
- Ponte Preta — 13 pontos (promovido e na final da competição)
- Náutico — 8 pontos (promovido)
- Guarani — 7 pontos
- Brusque — 6 pontos
Náutico bate Brusque com gol heróico
O Náutico venceu o Brusque por 2 a 1 em jogo válido pela última rodada do quadrangular final da Série C, neste sábado (11), no Estádio dos Aflitos, em Recife. O resultado garantiu o clube na Série B do Brasileiro de 2026.
Com contornos dramáticos, o Timbu estava sendo eliminado até os 43 minutos do segundo tempo, quando Paulo Sérgio, em cobrança de pênalti, marcou o gol da classificação do Alvirrubro.
O Náutico iniciou a rodada na última posição do Grupo B e precisava de uma combinação de resultados para garantir a sua vaga na Série B do ano que vem. Com o triunfo, a equipe foi aos oito pontos e finalizou sua campanha na segunda colocação da chave.
Isso porque no outro jogo do grupo, a Ponte Preta superou o Guarani por 2 a 0, no Derby Campineiro realizado no Moisés Lucarelli, em Campinas. O resultado classificou a Ponte para disputar o título e eliminou o Bugre, que dependia apenas de si para garantir o acesso.
Londrina e São Bernardo empatam
O Londrina e o São Bernardo estão na Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Os times empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado (11), no Estádio VGD, em Londrina-PR, pela última rodada da segunda fase da Série C.
O empate não só garantiu o acesso para o Tubarão, mas também a vaga grande decisão do torneio, como líder do Grupo A. A adversária na final será a Ponte Preta, melhor time da outra chave.
Quem terminou a segunda fase fora das classificações foram Caxias e Floresta, que se enfrentaram no interior do Rio Grande do Sul. Jhonatan Ribeiro marcou para os donos da casa, enquanto Ruan empatou para os cearenses.
Classificação final do Grupo A
- Londrina — 10 pontos (promovido e na final da competição)
- São Bernardo — 7 pontos (promovido)
- Floresta — 7 pontos
- Caxias — 6 pontos