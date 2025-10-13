O sexto país africano classificado será conhecido nesta segunda-feira. Surpresa do Grupo D, a seleção de Cabo Verde, líder com 20 pontos, depende apenas de uma vitória em casa contra a lanterna Essuatíni para comemorar a vaga inédita no Mundial. Pode até se classificar com derrota ou empate, mas dependerá de um tropeço de Camarões, vice-líder com 18 pontos, diante de Angola, em casa.
Veja seleções que podem se classificar à Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira
Relacionados
Demanda por cuidadores escolares cresce com a inclusão de crianças com necessidades especiais
Nos últimos anos, a pauta da inclusão escolar tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre educação no Brasil. O direito de crianças com necessidades especiais frequentarem escolas regulares…
Sarkozy começa a cumprir pena na prisão no dia 21 – 13/10/2025 – Mundo
O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy irá para uma prisão de Paris no próximo dia 21, uma terça-feira, onde começará a cumprir pena de prisão de cinco anos por conspiração…