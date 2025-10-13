O sexto país africano classificado será conhecido nesta segunda-feira. Surpresa do Grupo D, a seleção de Cabo Verde, líder com 20 pontos, depende apenas de uma vitória em casa contra a lanterna Essuatíni para comemorar a vaga inédita no Mundial. Pode até se classificar com derrota ou empate, mas dependerá de um tropeço de Camarões, vice-líder com 18 pontos, diante de Angola, em casa.

Source link