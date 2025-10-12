Vera Viel comemora 50 anos com festa luxuosa e ganha discurso emocionante de Rodrigo Faro

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel comemorou seus 50 anos na última sexta-feira (10) em grande estilo. A apresentadora e modelo reuniu cerca de 350 convidados no Welucci Gardens, espaço luxuoso localizado próximo ao Parque Villa Lobos, em São Paulo (SP).
A música ficou por conta de Luiza Possi, Afonso Nigro e do cantor e compositor Ivo Meirelles, que misturou samba, funk e pop ao longo da noite. “Partiu comemorar o meu aniversário”, escreveu a famosa em um post nas redes sociais.
O espaço com mais de 1900 metros quadrados contou com decoração de Andrea Guimarães, que privilegiou as cores rosa e cinza. Ao todo, 100 profissionais envolvidos na logística, criação e montagem colaboraram com o processo, que teve início ainda na quinta-feira (9).
Entre os convidados do casal Rodrigo Faro e Vera Viel, nomes como Renata Kuerten, Beto Senna, Roberto Justus, Erika Schneider, Sônia Abrão, Tom Cavalcante, Mônica Salgado, Beatriz Reis, Adriana Colin, Danilo Faro, Luciana Cardoso, Fábio Villa Verde, Fernanda Keulla, Val Marchiori, Fabíola Gadelha, Wanessa Camargo, Alessandra Cariúcha, César Filho, Elaine Mickely, Celso Zucatelli, entre outros.
A comemoração também contou com bolo de Mariana Junqueira, doces da Beaubon Chocolates, flores de Erick Santos e bem casados da Marriage.
Confira:
Rodrigo Faro se declara para Vera Viel
Durante a festa, Rodrigo Faro fez um discurso emocionante para Vera Viel e enalteceu o processo de recuperação da esposa, que superou um câncer recentemente.
“Hoje eu sou apenas o marido da Vera Viel, porque ela é a protagonista. E a gente está aqui para celebrar a cura dela, celebrar a vida dela, celebrar o sucesso dela, porque ela é a coluna da nossa casa. Ela nos sustentou quando achávamos que nós iríamos sustentá-la. Com força, garra e fé, ela sustentou a gente”, afirmou.
“Há exatamente um ano, estávamos de joelhos, pedindo a Deus que trouxesse a Vera de volta. E hoje, exatamente um ano depois, estamos aqui celebrando a vida e a cura de Vera Viel, minha querida esposa. Então, hoje, vamos celebrar para nos divertir e, acima de tudo, para agradecer a oportunidade de abrir os olhos todas as manhãs”, disse Rodrigo.