Um policial aposentado foi baleado após reagir a um assalto na madrugada desta quinta-feira (4), em um posto de combustíveis localizado no bairro Centro Cívico, em Curitiba. O crime ocorreu por volta das 2 horas, quando dois homens armados abordaram a vítima com o objetivo de roubar seu veículo, que estava estacionado no estabelecimento.
De acordo com informações de funcionários do posto, os suspeitos chegaram a pé e anunciaram o assalto ao policial. Segundo relatos, a vítima reagiu, entrando em luta corporal com os assaltantes na tentativa de impedir o roubo do carro. Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que o policial enfrenta os criminosos. Durante a ação, os suspeitos conseguiram entrar no veículo, mas o policial tentou impedir a fuga, momento em que foi alvejado com três disparos.
Testemunhas afirmam que o policial estava desarmado e tentou tomar a arma de um dos assaltantes. Um frentista que estava no local também se envolveu no início da briga. Ao sair do local, os criminosos dispararam em sua direção, mas o tiro atingiu apenas a porta de vidro do posto de combustíveis.
“Foi um grande susto. Nós corremos e nos escondemos, depois não sabíamos se poderíamos voltar ou não, se os assaltantes ainda estavam aqui ou se já tinham ido embora”, relatou um funcionário do estabelecimento.
Ainda segundo funcionários, a intenção inicial dos assaltantes era roubar a loja de conveniências do posto. “Eu acredito que eles queriam entrar aqui, mas como aconteceu a briga ali fora e o cliente foi baleado, eles já foram embora”, afirmou um dos trabalhadores.
O policial foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. Segundo informações, ele não corre risco de morte.