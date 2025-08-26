Uma forte colisão entre um veículo esportivo Audi e um Ford Fiesta mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira (data não informada), no Centro de Cascavel. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Presidente Bernardes com a Rua Fortaleza, conforme registrado por câmeras de monitoramento acessadas pela equipe da CGN.
Nas imagens, é possível observar o momento em que o Ford Fiesta para no cruzamento. Ao avançar, o veículo é violentamente atingido pelo Audi. Com o impacto, o Fiesta foi lançado para a área da calçada, enquanto ambos os automóveis sofreram consideráveis danos.
O condutor do Fiesta, um idoso de 70 anos, ficou ferido em decorrência da colisão. Ele apresentava contusões pelo corpo, principalmente no tórax e nas pernas. O homem recebeu atendimento inicial no local por equipes do Siate e, posteriormente, foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar assistência na ocorrência.