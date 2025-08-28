Uma mulher foi atropelada por um ônibus na última quarta-feira (20), na Rua Guaicurus, localizada na região da Lapa, por volta das 15h. Ela não resistiu.
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o ocorrido. Na ocasião, o motorista deu ré no veículo, no momento em que a vítima estava atravessando a rua.
Veja imagem a seguir:
Depois de dar ré, o condutor ainda tentou seguir viagem. Logo em seguida, parou o veículo para ver o que tinha acontecido. Os passageiros também desceram do ônibus.
De acordo com a polícia, a mulher tinha 57 anos e morreu após o acidente. O motorista acionou a Polícia Militar e permaneceu no local prestando socorro.
Em contato com a CNN, a SPTrans informou que o motorista foi afastado. O ônibus opera na linha 978T/10 Jd. Guarani, sentido Metrô Barra Funda.
Foi registrado um boletim de ocorrência e a concessionária foi orientada a prestar apoio à família da vítima.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo pelo 91º Distrito Policial (Ceasa), que requisitou perícia.
*Sob supervisão de AR.