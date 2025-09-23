A influenciadora Virginia Fonseca, 26, ignorou as polêmicas envolvendo a coroação como rainha de bateria da Grande Rio e publicou um vídeo sambando na escola de Duque de Caxias.
“Só o começo de uma jornada muito especial…”, escreveu Virginia em legenda da publicação no Instagram.
Virginia recebeu oficialmente o título de rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio na noite de sábado (20).
Ao assumir o posto e a coroa da atriz Paolla Oliveira, a influenciadora aproveitou para mostrar o samba no pé durante apresentação da bateria, dividindo opiniões na web e na própria quadra da Grande Rio.
Enquanto alguns elogiaram a postura e o samba de Virginia, outros seguem revoltados com sua escolha para ser a nova rainha de bateria da escola.
Virginia foi confirmada no final de maio como a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026. Essa será a primeira vez dela na avenida, ocupando o cargo deixado por Paolla Oliveira, 43, na escola.
A passagem da empresária dona da We Pink pela Grande Rio deve durar pelo menos dois anos, segundo a legenda da publicação feita pela nova soberana dos ritmistas comandados por Mestre Fafá.