O programa Inova São Mateus do Sul, voltado à incubação de startups, foi apresentado ao procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Carlos Roberto Chaves, durante visita realizada nesta sexta-feira, 29 de agosto.
Na ocasião, alunos do ensino médio do município apresentaram os projetos atualmente em desenvolvimento. O procurador-geral aproveitou o encontro para reforçar a prioridade assegurada ao adolescente pela legislação brasileira. “É sempre inspirador ver a juventude envolvida em projetos que unem conhecimento, inovação e futuro. Nosso papel é garantir que os adolescentes tenham prioridade e oportunidades reais para desenvolver todo o seu potencial”, afirmou Zanicotti.
Fórum – Em seguida, o procurador-geral de Justiça visitou o Fórum de São Mateus do Sul, onde foi recebido pelo diretor, o juiz cível André Olivério Padilha, que apresentou detalhes sobre a construção da nova sede do Judiciário no município.
Acompanharam as visitas a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; a promotora de Justiça Simone Lourens; e os promotores de Justiça da comarca de São Mateus do Sul, Philipe Salomão Marinho de Araújo, Antonio Basso Filho e Paulo César Pinhata Iemma.
