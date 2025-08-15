Na manhã de terça-feira (12), um revendedor de joias de Brasília viveu momentos de terror em Londrina, Norte do estado. Hospedado em um hotel no centro da cidade, ele foi rendido por dois criminosos armados com facas e forçado a dirigir até Ibiporã.
O que parecia um fim trágico teve um desfecho surpreendente: ao passar pela Unidade Operacional da PRF, a vítima pulou do carro em movimento e foi imediatamente socorrida pelos agentes.
Os sequestradores fugiram com o veículo, que foi encontrado abandonado em Jataizinho. A vítima está bem e o caso foi encaminhado à Polícia Civil.
Esse tipo de crime já aconteceu antes: em 2024, uma jovem de 21 anos também pulou de um carro em movimento na BR-381, em Sabará (MG), para escapar do ex-namorado. Ela foi resgatada pela PRF e o agressor preso.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.