A lista de convocados por Carlo Ancelotti para os jgos contra Chile, dia 4, e Bolívia, dia 9, ganhou mais uma alteração. Vitinho, do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira. O lateral-direito entra no lugar de Vanderson, cortado por lesão.
Segundo a CBF, a decisão pelo corte foi tomada após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da seleção brasileira. O lateral teve uma lesão na panturrilha esquerda diagnosticada e foi vetado também da partida do Monaco contra o Strasbourg, no próximo domingo, pela Ligue 1.
Vitinho é o terceiro estreante pela seleção principal na convocação atual. Além dele, Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Jean Lucas, do Bahia, terão a oportunidade de vestir a Amarelinha pela primeira vez.
Este é o terceiro corte no grupo de convocados para os jogos de setembro. Antes de Vanderson, Alex Sandro, do Flamengo; e Joeliton, do Newcastle; já haviam sido desconvocados. Todos por lesão.
Os jogadores começam a se apresentar para a comissão técnica da seleção no domingo. No dia seguinte, já com o grupo completo, começam as atividades. O elenco irá se preparar na Granja até a quarta-feira, véspera do duelo contra o Chile, no Maracanã.
Depois do jogo, sobem a serra novamente e permancem treinando por lá até segunda-feira, quando viajam para Santa Cruz de la Sierra, já na Bolívia. A chegada em El Alto, local da última partida pelas Eliminatórias, será apenas três horas antes do confronto para evitar os efeitos da altitude de mais de 4.100 metros.