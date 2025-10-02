Desde 2016, quando o atual grupo de diretores retomou a gestão, o Vitória-ES passou por uma série de transformações dentro e fora de campo. Além de sair da Série B Estadual e voltar a ser protagonista no futebol capixaba, o Alvianil Centenário promoveu uma série de investimentos no Salvador Costa. Reforma do gramado e vestiários, reativação do sistema de iluminação e instalação de captação de energia solar, construção de um campo de futebol 7, ampliação das arquibancadas e, hoje, a inauguração da Galeria Vitória.
Vitória-ES inaugura complexo de lojas em anexo ao estádio Salvador Costa
