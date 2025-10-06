Depois de três derrotas seguidas, o Vitória se reencontrou com o resultado positivo e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Fazendo sua estreia diante do torcedor no Barradão, o técnico Jair Ventura reabilitou o time, ao derrotar o Ceará por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 26ª rodada, se aproximando do Santos na tabela.
A missão de Jair Ventura foi arrumar a defesa, que passou ilesa depois de três jogos, além do mais, foi com gol do defensor Zé Marcos que garantiu os três pontos, chegando a 25, três a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de queda, com 28.
Do outro lado, o Ceará segue em posição confortável na tabela. Dentro do seu projeto de permanência, está longe de ser ameaçado, ocupando a 31ª colocação, com 31 pontos e dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
A chegada de Jair Ventura deu outra cara para a defesa do Vitória, que conseguiu ter a posse de bola no início e conectar suas jogadas pelo lado do campo, apostando na bola longa e cruzamentos na área. A estratégia surtiu efeito aos 18 minutos, quando Ronald cobrou falta na área, Raúl Cáceres desviou e Zé Marcos apareceu na segunda trave para conferir de cabeça.
O Ceará concentrou o seu jogo mais no meio de campo, sem conseguir penetrar, levou perigo na bola parada, em cobrança de falta de Lourenço, defendido por Lucas Arcanjo. Quando teve espaço, até conseguiu avançar mais no campo, mas teve seus arremates bloqueados. Na reta final, o confronto ficou mais aberto, com as duas equipes se expondo, mas nenhum ataque soube aproveitar para balançar as redes.
Na volta do intervalo foi intensa, com muitas faltas e advertências para os dois lados. O Ceará procurou com a entrada de Vina ter um pouco mais de velocidade no ataque, que até teve algum resultado, dando trabalho a defesa mandante, mas sem incomodar o goleiro. O Vitória, por sua vez, era defensivo e com o contra-ataque engatilhado, porém foi na bola parada com o zagueiro Zé Marcos que quase ampliou.
Com o passar do tempo, o time cearense passou a ser superior na bola parada, acuando o time da casa no campo de defesa. Formando uma blitz, abusou de cruzamentos na área, criando um volume ofensivo, mas nada efetivo. Na reta final, o Vitória tentou prender a bola no ataque para gastar tempo e ficava aliviado a cada erro do adversário. Apesar da pressão nos acréscimos do Ceará, conseguiu segurar o resultado positivo em casa.
A dupla volta a campo no domingo, pela 27ª rodada. O Vitória visita o Vasco, às 16h, em São Januário, no Rio. Já o Ceará encerra a rodada às 20h30, em duelo contra o Santos, na Arena Castelão, na capital cearense.
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 1 X 0 CEARÁ
VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres (Claudinho), Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra (Matheusinho) e Ramon (Pepê); Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
CEARÁ – Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, William Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina), Lourenço (Lucas Mugni) e Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Pedro Henrique (Aylon). Técnico: Léo Condé.
GOLS – Zé Marcos, aos 18 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS – Raúl Cáceres, Ramon, Renzo López, Viña e Zé Marcos.
ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).
RENDA – R$ 335.173,00.
PÚBLICO – 16.001 torcedores.
LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).