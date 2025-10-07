Em dia de recordes de Wanna Brito e Antônia Keyla, o Brasil teve uma jornada dourada nesta quinta-feira (2) no Mundial de atletismo paralímpico disputado em Nova Déli (Índia) e permaneceu na liderança do quadro geral de medalhas com 36 pódios no total (12 ouros, 17 pratas e sete bronzes).
Um dos ouros brasileiros desta quinta foi conquistado pela amapaense Wanna Brito. Na prova do arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais) ela alcançou a marca de 8,49 metros para estabelecer um novo recorde mundial da prova.
Outra medalha com direito a recorde mundial foi garantida por Antônia Keyla nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), graças ao tempo de 4min19s22. “Eu trabalhei muito. Não foi um ciclo, foi a vida toda. Correr é o meu dom, é o que eu sei fazer. Eu estou tão feliz e grata”, disse a piauiense.
Por fim, o Brasil garantiu duas pratas, com Thiago Paulino no lançamento de disco F57 (que competem sentados) e com o paulista Thomaz Ruan nos 400 metros T47 (defiiência nos membros superiores).
Fonte: Agência Brasil