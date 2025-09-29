Tela Traseira Mágica está de volta à Xiaomi
26 set
2025
– 17h04
(atualizado em 28/9/2025 às 12h16)
A Xiaomi pode ter nascido e se consolidado como uma marca de celulares muito acessíveis. Mas, embora mantenha sua excelente política oferecendo ao consumidor mais valor pelo seu dinheiro com aparelhos premium em termos de desempenho e acabamentos acima de sua faixa de preço, Lei Jun (CEO da Xiaomi) quer mudar a percepção da marca.
Jun não quer que a Xiaomi seja uma alternativa econômica, mas sim uma primeira escolha, um “Estou dividido entre o Xiaomi 15 Ultra e o iPhone 17 por causa da potência e do acabamento, não porque a Xiaomi seja mais barata”. E os novos celulares Xiaomi 17 que estão chegando são um exemplo disso.
Tela Mágica Traseira está de volta
Celulares comuns têm apenas uma tela, celulares flexíveis têm duas. E se aplicarmos o conceito multitela dos dobráveis a um celular comum de tela única sem tecnologia flexível? Essa é a proposta do Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max, que a empresa já confirmou e até mostrou oficialmente em um vídeo recente.
Pegue seu celular, vire-o e observe o módulo da câmera. Agora imagine que você tem uma tela do tamanho de uma pulseira Smart Band ao lado das lentes. A Xiaomi já fez isso uma vez e repetirá na série 17, que, aliás, pula uma série inteira – a 16 – indo diretamente do Xiaomi 15 para o Xiaomi 17, uma declaração de intenções da Xiaomi e uma referência direta à Apple e seu recente iPhone 17.
Há 4 anos, o Xiaomi Mi 11 Ultra, o topo de linha da empresa naquele ano, inovou com um elemento inesperado em seu design: uma minitela …
Matérias relacionadas
O guia definitivo para liberar espaço no WhatsApp
O tablet Android mais antigo que eu tinha em casa não servia mais; contra todas as probabilidades, ele deixou meus pais felizes
Oferta no app da Amazon: compre um iPhone 17 e ganhe R$500 off em produtos Apple
A Starlink esbarra nas operadoras: elas não cederão de graça as frequências de banda que adquiriram
O iOS 26 levou o gerenciamento de cartão de crédito para o próximo nível: esqueça a necessidade de digitar novamente (e lembrar) seu número para cada compra