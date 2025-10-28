Sobre a escalação, a ideia de Zubeldia é repetir a estrutura de time que venceu o Internacional por 1 a 0 no último sábado, salvo alguma questão de desgaste físico se imponha a algum jogador. Os únicos desfalques são Ganso e Manoel, que ainda fazem transição física após lesões sofridas. Zubeldía tem por procedimento só confirmar a escalação durante a preleção, no dia da partida.

Source link