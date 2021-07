Prouni 2021 abre inscrições nesta terça-feira (13)

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começam nesta terça-feira (13) e vão até as 23h59 do dia 16 de julho.

Ao todo são ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 instituições de ensino superior da rede privada.

Para conseguir bolsa integral, é necessário ter renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já bolsa parcial, de até 50% de desconto na mensalidade, o candidato deve ter renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos.

Como se inscrever

Acesse o site oficial do programa. É possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno. Todos os dias, ao longo do período de inscrição, o sistema atualiza as notas de corte. O candidato poderá alterar as opções de acordo com as chances de ser aprovado.

O Prouni exige que os estudantes tenham participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Estudantes que tiraram zero na redação não poderão participar.

Além disso, para participar, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias:

– Ter cursado o ensino médio completo na rede pública;

– Ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio;

– Ter alguma deficiência;

– Ser professor da rede pública de ensino, na educação básica;

Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

Confira o cronograma do Prouni 2021

Inscrições: 13 a 16 de julho

Resultado da primeira chamada: 20 de julho

Comprovação das informações da primeira chamada: 20 a 28 de julho

Resultado da segunda chamada: 3 de agosto

Comprovação das informações da segunda chamada: 3 a 11 de agosto

Interesse em participar da lista de espera (quando o candidato não foi chamado nas duas primeiras chamadas): 17 a 18 de agosto

Resultado da lista de espera: 20 de agosto.

