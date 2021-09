Incêndio de grandes proporções causou estragos, prejuízos e medo aos moradores de Campina da Lagoa

O fato aconteceu nesta segunda-feira (13). Segundo informações o fogo teria iniciado no Bairro do Caçula e o mesmo chegou até a região da Agua da Campina passando por várias propriedades queimando pastagens, plantações de aveia, trigo além de mata nativa, conforme levantamento realizado com moradores da região afetada, cerca de 50 alqueires foram atingidos pela queimada.

Por pouco as chamas não queimam também algumas residências ao longo do caminho que o fogo prosseguiu. Moradores da Estradas Velha para Ubiratã, Timburi, Bela Vista e Agua da Campina passaram um grande susto, vendo as chamas ao redor de suas residências.

Em uma pequena propriedade localizada as margens da Estrada para Bela Vista o fogo chegou até a residência do proprietário, por sorte os brigadistas chegaram no exato momento em que o fogo avançava a casa. Nesta propriedade o pasto e a reserva que protege uma mina foram praticamente consumidos pelo fogo.

Os caminhões da prefeitura e também de agricultores trabalharam arduamente para controlar os focos que se alastraram pelo caminho. Os agricultores usaram maquinários agrícolas também para arar o solo tentando assim para o fogo.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e contou com o apoio da Defesa Civil do município de Ubiratã.

Ainda segundo informações as causas e responsabilidades serão apuradas pelas autoridades.

Fonte: Portal O Vale

