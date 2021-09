Menino de 13 anos morre após disparar arma do pai contra a própria cabeça em Guarapuava

Morreu no hospital no início da tarde deste domingo (26), um menino de 13 anos que efetuou um disparo com a arma do pai contra a própria cabeça no último sábado (25) em Guarapuava.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h15, quando os policiais atenderam o chamado do Samu. De acordo com o médico, o menino usou a arma do pai, de 43 anos, e disparou contra a cabeça. O menino foi estabilizado e encaminhado em estado grave para atendimento médico, mais não resistiu vindo a óbito na tarde de domingo.

Segundo o relato do avô, de 73 anos, o armamento ficava guardado na parte de cima do guarda-roupas no quarto do pai do menino, local onde ocorreu o disparo.

A arma, uma pistola Glock calibre 380 foi apreendida com três carregadores e quinze munições. .

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

Fonte: G+ Noticias

