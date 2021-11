Campina da Lagoa zera casos de Covid-19

O município de Campina da Lagoa não registrou nenhum caso nos últimos cinco dias, zerou os casos em investigação e também em isolamento.

A informação foi confirmada no Boletim Covid-19 da Secretaria de Saúde Municipal divulgado no final da tarde desta terça-feira (16).

Desde início da pandemia o município registrou 1927 casos positivos dos quais 1863 se recuperaram e lamentavelmente 64 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

Mesmo com os bons resultados a secretaria continua recomendando que a população siga os cuidados evitando aglomerações, mantendo o distanciamento social e também os cuidados com a higienização das mãos, lavando com agua e sabão frequentemente e quando não for possível usar álcool em gel.

Fonte: Portal O Vale

