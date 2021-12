Homem morre após ser arrancado de carro e agredido com pauladas na cabeça na região de Maringá

Adenilson Santana dos Santos de 42 anos, morreu no hospital universitário de Maringá após ser violentamente agredido com pauladas na cabeça. Ele estava internado desde o último domingo (26), em um estado muito grave, já que foi violentamente agredido com pauladas na cabeça. A tentativa de homicídio ocorreu no cruzamento das Ruas Andirá e Bandeirantes, na Vila Guadiana, em Mandaguaçu, na região de Maringá.

De acordo com as informações de testemunhas, a vítima conduzia um veículo VW Santana, quando foi surpreendido por dois homens que ocupavam uma motocicleta. A dupla teria emparelhado a moto com o carro e, na sequência, obrigado o motorista parar o automóvel.

O condutor foi retirado do veículo, arrastado e jogado contra a calçada. Com um pedaço de madeira, os dois suspeitos começaram a agredir o motorista. Após alguns minutos, a dupla fugiu.

O homem apresentava um grave traumatismo craniano. O motorista foi encaminhado para o HU de Maringá, onde faleceu. Policiais Militares realizaram diligências, porém, os suspeitos não foram encontrados.

No local do ocorrido, pessoas relataram que o homem agredido, vinha sofrendo ameaças de morte por isso andava com um martelo para se defender se precisasse. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Maringá na Hora