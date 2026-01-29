10 vitaminas caseiras ricas em proteínas

As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo e aumentar a energia e o ganho de massa muscular.

Abaixo, confira 10 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu cardápio ainda mais nutritivo!

Ingredientes

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de sobremesa de café solúvel

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de canela em pó

250 ml de leite de amêndoas gelado

Chocolate meio-amargo picado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o whey protein, o café solúvel, o cacau, a canela e o leite de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e decore com chocolate meio-amargo. Sirva em seguida.

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de leite de aveia gelado

1 goiaba descascada e picada

1 maçã sem sementes e picada

4 colheres de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de aveia, a goiaba, a maçã e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Ingredientes

1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mix)

1 colher de sopa de linhaça moída

170 g de iogurte natural

150 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a linhaça, o iogurte natural e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Ingredientes

200 g de polpa de açaí

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de flocos de aveia

250 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, a banana, a aveia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de abacate com espinafre e chia (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock)

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

6 folhas de espinafre

1 colher de sopa de sementes de chia

80 g de iogurte desnatado

300 ml de leite de soja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, as folhas de espinafre, as sementes de chia, o iogurte desnatado e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

6. Vitamina de pêssego, mamão e maçã

Ingredientes

4 pêssegos sem caroço

1 maçã sem sementes e picada

Polpa de 1 mamão

80 g de iogurte desnatado

250 ml de leite gelado

1 colher de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pêssegos, a maçã, o mamão, o iogurte desnatado, o leite e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

7. Vitamina de aveia, mel e nozes

Ingredientes

200 ml de leite desnatado gelado

170 g de iogurte natural

2 scoops de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de sopa de nozes picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o iogurte natural, o whey protein, a aveia em flocos, o mel e as nozes e bata até obter textura cremosa. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana com pasta de amendoim (Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock)

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 scoop de whey protein sabor baunilha

200 ml de leite desnatado gelado

Amendoins para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, a pasta de amendoim, o whey protein e o leite desnatado e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e adicione os amendoins. Sirva em seguida.

Ingredientes

1 banana descascada, congelada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de batata-doce descascada e cozida

4 morangos congelados

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de pasta de amendoim integral

300 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, os morangos congelados, a aveia em flocos, o leite em pó, a pasta de amendoim, a batata-doce e a água gelada. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Ingredientes

1 pera picada

1 scoop de whey protein sabor baunilha

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de sementes de chia

150 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pera, o whey protein, o iogurte natural, as sementes de chia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.