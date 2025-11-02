Após os fortes temporais registrados, principalmente, na região norte e oeste do estado durante o fim de semana, a chuva deve continuar atingindo grande parte do Paraná nos próximos dias. Das 399 cidades paranaenses, 322 estão sob alerta de tempestade com perigo potencial até às 10h de segunda-feira (03/11).
Segundo o o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos que podem atingir entre 40 e 60 km/h.
Apesar de haver possibilidade de queda de granizo na região, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é considerado baixo para a região. Confira as cidades sob o alerta.
- Abatiá
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Anahy
- Andirá
- Ângulo
- Antonina
- Antônio Olinto
- Apucarana
- Arapongas
- Arapoti
- Arapuã
- Araruna
- Araucária
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Balsa Nova
- Bandeirantes
- Barbosa Ferraz
- Barra do Jacaré
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Boa Ventura de São Roque
- Bocaiúva do Sul
- Bom Sucesso
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambará
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campina Grande do Sul
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Carambeí
- Carlópolis
- Cascavel
- Castro
- Centenário do Sul
- Cerro Azul
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Colombo
- Colorado
- Congonhinhas
- Conselheiro Mairinck
- Contenda
- Corbélia
- Cornélio Procópio
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Curitiba
- Curiúva
- Diamante do Norte
- Diamante do Sul
- Douradina
- Doutor Camargo
- Doutor Ulysses
- Engenheiro Beltrão
- Esperança Nova
- Farol
- Faxinal
- Fazenda Rio Grande
- Fênix
- Fernandes Pinheiro
- Figueira
- Floraí
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Francisco Alves
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guairaçá
- Guamiranga
- Guapirama
- Guaporema
- Guaraci
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaraqueçaba
- Guaratuba
- Ibaiti
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Imbaú
- Imbituva
- Inácio Martins
- Inajá
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaguajé
- Itambaracá
- Itambé
- Itaperuçu
- Itaúna do Sul
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaboti
- Jacarezinho
- Jaguapitã
- Jaguariaíva
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japira
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Jesuítas
- Joaquim Távora
- Jundiaí do Sul
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Leópolis
- Lidianópolis
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mallet
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Mandirituba
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Maripá
- Marquinho
- Marumbi
- Matinhos
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Moreira Sales
- Morretes
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova América da Colina
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Fátima
- Nova Laranjeiras
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Santa Bárbara
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Paiçandu
- Palmeira
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranaguá
- Paranapoema
- Paranavaí
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Piên
- Pinhais
- Pinhalão
- Pinhão
- Piraí do Sul
- Piraquara
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porecatu
- Porto Amazonas
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatiguá
- Quatro Barras
- Quatro Pontes
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Quitandinha
- Rancho Alegre
- Rancho Alegre D’Oeste
- Rebouças
- Reserva
- Ribeirão Claro
- Ribeirão do Pinhal
- Rio Azul
- Rio Bom
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Branco do Sul
- Rio Negro
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salto do Itararé
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mariana
- Santa Mônica
- Santana do Itararé
- Santo Antônio da Platina
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Paraíso
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São João do Triunfo
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José da Boa Vista
- São José dos Pinhais
- São Manoel do Paraná
- São Mateus do Sul
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Sengés
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Siqueira Campos
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Teixeira Soares
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Tibagi
- Tijucas do Sul
- Toledo
- Tomazina
- Tunas do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Uniflor
- Uraí
- Ventania
- Virmond
- Wenceslau Braz
- Xambrê
Grandes estragos são registrados no PR
Até o início da manhã deste domingo (02/11), a Defesa Civil recebeu registros de enxurradas, granizo e vendavais em 16 cidades do estado. Devido a situação, equipes regionais da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, estão prestando auxílio às famílias afetadas, inclusive com a distribuição de lonas.
Segundo o Estado, os municípios que registraram ocorrências foram: Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Jandaia do Sul, Moreira Sales, Nova Aurora, Peabiru, Pitangueiras, Planalto, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rolândia, Santa Fé e São João do Ivaí.
Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o estado chegou a registrar rajadas de vento de até 95 km/h em Cornélio Procópio, no norte do estado, por volta das 2h. A segunda maior rajada de vento registrada no fim de semana foi de 91km/h, por volta da 00h, em Santo Antônio da Platina.
Ainda conforme o INMET, 48 cidades do Paraná estão sob alerta laranja de tempestade até às 10h de segunda-feira (03/11). Todas estão localizadas na região norte do estado, próximo a divisa com São Paulo.
