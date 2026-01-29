7 dicas para proteger a saúde dos olhos no verão

No verão, os cuidados com a saúde dos olhos precisam ser intensificados. A maior exposição ao sol, ao vento, ao cloro das piscinas e à água do mar, rios e lagos favorece o surgimento de problemas como olho seco, conjuntivite e ceratite — inflamação da córnea.

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), a incidência dessas doenças pode aumentar em até 46% nesta época do ano. A oftalmologista Cecília Faria, integrante da equipe da Associação Israelita Fortunée de Picciotto, instituição filantrópica especializada no atendimento gratuito em odontologia e oftalmologia infantil, alerta para a importância da prevenção e do acompanhamento médico especializado.

“É fundamental proteger os olhos do sol com óculos que tenham proteção UV, usar chapéu, aplicar colírios lubrificantes — sempre sem corticoides — para evitar o ressecamento e não coçar os olhos. Também é importante evitar abrir os olhos ao mergulhar em piscinas ou no mar, manter as mãos sempre limpas e não compartilhar objetos em casos de conjuntivite. A orientação médica é essencial para prevenir complicações mais graves”, destaca a especialista.

A seguir, a médica lista sete dicas essenciais para cuidar da saúde ocular neste período. Confira!

Nem todos os óculos escuros protegem os olhos. É fundamental escolher modelos com proteção contra raios UVA e UVB, que ajudam a prevenir doenças como catarata e lesões na retina.

2. Aposte em chapéus e bonés

Além dos óculos, chapéus e bonés ajudam a reduzir a incidência direta da luz solar sobre os olhos, especialmente em horários de sol mais intenso.

O calor, o vento e o ar-condicionado favorecem o ressecamento ocular. Colírios lubrificantes, sempre sem corticóides e com orientação médica, ajudam a manter o conforto visual.

Ao nadar, manter os olhos fechados ou usar óculos de natação ajuda a evitar o contato dos olhos com microrganismos e substâncias irritantes (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock)

4. Evite abrir os olhos debaixo d’água

Piscina, mar, rio e lago podem conter microrganismos e substâncias irritantes. O ideal é manter os olhos fechados ao mergulhar ou usar óculos de natação adequados.

5. Não coce os olhos

Coçar os olhos pode agravar irritações e facilitar infecções, como a conjuntivite. Caso haja ardência ou vermelhidão persistente, o mais indicado é procurar um oftalmologista.

Lavar bem as mãos e evitar compartilhar toalhas, maquiagem ou óculos são medidas essenciais, principalmente em casos de conjuntivite, que é altamente contagiosa.

7. Procure orientação médica ao menor sinal de problema

Vermelhidão, dor, secreção, sensibilidade à luz ou visão embaçada não devem ser ignorados. O diagnóstico precoce evita complicações mais graves e garante um tratamento adequado.

Por Nelson Rocha