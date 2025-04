8 profissões com salários a partir de R$ 1.800 que exigem apenas Ensino Médio

Concluir o Ensino Médio é essencial para quem busca melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Muitas empresas oferecem vagas com salários atrativos exigindo apenas o diploma de nível médio, sem a necessidade de curso superior.

Se você ainda não finalizou seus estudos, uma excelente alternativa é o curso EJA à distância, que permite obter seu certificado de forma rápida e flexível. Você pode estudar totalmente online, no conforto da sua casa ou de qualquer lugar, com aulas direto pelo WhatsApp.

Confira agora 8 profissões que pagam a partir de R$1.800 e exigem apenas o Ensino Médio completo, com informações atualizadas sobre o mercado de trabalho.

1. Agente de Correios

Salário médio: R$ 2.400 + benefícios

O que faz: realiza atendimento ao público, entrega de correspondências, organização e distribuição de encomendas.

Onde trabalhar: Correios e serviços de logística.

Exemplo prático: Imagine o João, que passou num concurso dos Correios e hoje trabalha em uma agência local. Ele organiza cartas, atende clientes no balcão e entrega encomendas com uma rota planejada. Tem plano de saúde, vale-alimentação e estabilidade.

2. Assistente de RH

Salário médio: de R$ 1.900 a R$ 2.800

O que faz: auxilia em processos de recrutamento, admissão, folha de pagamento e controle de benefícios.

Onde trabalhar: departamentos de Recursos Humanos em empresas de diversos setores.

Exemplo prático: A Daniela trabalha em uma empresa de tecnologia e ajuda a organizar entrevistas, recebe novos funcionários e cuida da papelada da folha de pagamento. Ela está aprendendo bastante e quer ser analista de RH no futuro.

3. Assistente de Logística

Salário médio: de R$ 1.900 a R$ 2.600

O que faz: organiza entregas, controla estoques e acompanha o transporte de mercadorias.

Onde trabalhar: centros de distribuição, transportadoras, empresas de e-commerce e indústrias.

Exemplo prático: O Felipe trabalha no galpão de uma loja virtual. Ele confere os produtos que chegam, separa os que vão para entrega e organiza a agenda dos caminhões. Com experiência, ele pode ser promovido a supervisor de logística.

4. Almoxarife

Salário médio: R$ 2.031,57

O que faz: organiza, controla e distribui materiais em empresas, indústrias e hospitais.

Onde trabalhar: setores de suprimentos, logística, almoxarifados e armazéns.

Exemplo prático: Michele trabalha em um hospital, onde cuida do controle de seringas, luvas, remédios e outros itens essenciais. Ela garante que nada falte e tudo esteja no lugar certo, evitando desperdícios.

5. Recepcionista

Salário médio: de R$ 1.800 a R$ 2.200

O que faz: recebe visitantes, agenda compromissos, fornece informações e organiza a recepção.

Onde trabalhar: clínicas, salões de beleza, consultórios, hotéis e empresas.

Exemplo prático: A Camila é recepcionista em uma clínica médica. Ela dá boas-vindas aos pacientes, organiza a agenda dos médicos e responde às mensagens no WhatsApp da empresa. Sua simpatia faz toda a diferença no atendimento.

6. Auxiliar Administrativo

Salário médio: de R$ 1.800 a R$ 2.500

O que faz: organiza documentos, atende telefonemas, elabora relatórios e presta suporte ao setor administrativo.

Onde trabalhar: escritórios, empresas privadas e órgãos públicos.

Exemplo prático: O Lucas trabalha em uma empresa de seguros e cuida do arquivamento de contratos, responde e-mails e faz planilhas no Excel. Está fazendo um curso de gestão online para crescer na área administrativa.

7. Operador(a) de Caixa

Salário médio: de R$ 1.800 a R$ 2.300

O que faz: registra vendas, recebe pagamentos, controla trocos e realiza fechamento de caixa.

Onde trabalhar: supermercados, farmácias, lojas de varejo.

Exemplo prático: Tainá é caixa em uma grande rede de supermercados. Ela atende os clientes com simpatia, confere os preços e recebe os pagamentos com atenção. No fim do dia, confere o saldo do caixa com o gerente.

8. Vendedor(a) (Setor Comercial)

Salário médio: R$ 1.800 + comissões (podendo ultrapassar R$ 3.000)

O que faz: atende clientes, apresenta produtos, realiza vendas e negociações.

Onde trabalhar: lojas, concessionárias, televendas e comércio em geral.

Exemplo prático: O Leandro vende celulares em uma loja de shopping. Com as comissões de cada venda, consegue aumentar bastante o salário e está juntando dinheiro para abrir seu próprio negócio no futuro.

Diploma de Ensino Médio nas mãos, novas portas abertas

Muitas dessas profissões exigem apenas o Ensino Médio completo, e, em alguns casos, cursos de qualificação básicos. Se você ainda não concluiu seus estudos, o primeiro passo é finalizar o Ensino Médio. A melhor forma de fazer isso de maneira rápida e descomplicada é por meio do Curso Rápido de EJA, totalmente online e via WhatsApp.

O EJA (Educação de Jovens e Adultos) é a versão moderna do antigo supletivo, permitindo que você conquiste seu diploma com flexibilidade e praticidade.

Invista no seu futuro profissional e abra as portas para melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Fontes consultadas: Catho, Glassdoor, Salário. com.br, Trabalha Brasil, Pesquisas setoriais.