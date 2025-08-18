Um dos grandes. Una bestia.

Você usa terno, eu vou de abrigo.

Você é mais sereno, por aqui confesso? é pura emoção.

Talvez emoção até demais.

Sabe, Hernán, eu tive que parar de jogar futebol cedo, então algumas coisas eu não consegui fazer dentro de campo. Não deu tempo. Por isso eu corri, pulei, suei, vibrei como um jogador do São Paulo. Eu sempre me senti como um deles.

Cá entre nosotros, eu só tomei tanto cartão vermelho porque, se eu não fosse expulso, o Tricolor sempre jogaria com 12.



