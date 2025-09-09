Massagem tantrica e Erótica bh

Você já se perguntou qual é a real diferença entre massagem tântrica e massagem erótica? Se chegou até aqui, provavelmente tem dúvidas sobre essas duas modalidades que tanto se ouve falar.

A verdade é que muitas pessoas confundem os dois tipos de massagem, mas elas têm propostas bem diferentes. Vamos esclarecer tudo isso de forma simples e direta.

O que é Massagem Tântrica?

A massagem tântrica é muito mais do que você imagina. Ela tem origem no Tantra, uma filosofia antiga que surgiu há mais de 4.000 anos na Índia.

Diferente do que muita gente pensa, a massagem tântrica não é apenas uma massagem erótica – ela envolve uma ligação espiritual muito forte e presente.

Como Funciona a Massagem Tântrica?