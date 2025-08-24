O Real Oviedo, que voltou à elite de LALIGA nesta temporada, vai encarar uma pedreira logo na segunda rodada da competição: neste domingo (24), às 16h30 (de Brasília), a equipe receberá o Real Madrid, em partida com transmissão ao vivo no Disney+. A estrela do time mandante defendeu a seleção espanhola, o Arsenal e foi até “reforço” dos merengues por algumas horas: Santi Cazorla.
O meio-campista, de 40 anos, defendeu o Oviedo ainda na base e, depois de rodar pelo futebol, sendo bicampeão da Eurocopa com a Espanha, retornou em 2023. A carreira de Cazorla, que já recebeu elogios públicos de Xavi e encantou os torcedores do Arsenal, teve passagens por, além dos clubes mencionados, Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga e Al-Sadd. Mas, em 2008, ele poderia ter tomado outro rumo.
Naquele ano, já como jogador de seleção e defendendo o Villarreal, Cazorla esteve muito próximo de fechar com o Real Madrid. Um cinegrafista de uma televisão espanhola chegou a flagrar o jogador em uma ligação telefônica com Iker Casillas, histórico goleiro da equipe, em que pedia ajuda na chegada, dizendo que precisaria de apoio e que o avisaria, no dia seguinte, quando já estivesse no clube.
Tudo mudou, porém, em questão de cerca de 12 horas. A direção do Villarreal, depois de o atleta já ter se despedido dos companheiros e funcionários, correu para tentar mantê-lo no elenco. Foi necessária uma reunião, e ele aceitou ficar. O valor de rescisão de contrato aumentou e o vínculo foi estendido. Um dos motivos de Cazorla ter desistido de ir para o Real Madrid e aceitado continuar onde estava foi para mostrar gratidão, segundo ex-companheiros.
Com a renovação, o meio-campista seguiu no Villarreal por mais três temporadas, até chegar ao Málaga. Só depois, então, foi para o Arsenal, em 2012, ganhando mais destaque mundialmente. Em uma entrevista ao As, ele relembrou a negociação com o Real Madrid e falou em “questões futebolísticas” para não ter acertado.
O meia afirmou ter ficado “lisonjeado” com o interesse, mas que “às vezes as coisas não acontecem como você espera e tem que seguir o próprio caminho”.
