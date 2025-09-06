Neste sábado (6), a Inglaterra recebe a Andorra, no Villa Park, às 13h (de Brasília), pela 5ª rodada das eliminatórias europeias para a Copa-2026, com transmissão AO VIVO do Disney+.
A simpática seleção tricolor vem de um país de apenas 467,6 km², com uma população de menos de 90 mil habitantes. Não à toa, tem pouca tradição no futebol…
Atualmente, Andorra é a 174ª colocada do ranking da Fifa e não vence uma partida desde 2019, quando fez 1 a 0 da Moldávia.
Os tricolores, aliás, perderam seus últimos sete compromissos e não conseguem marcar um gol desde junho de 2023, quando foram derrotados por 2 a 1 por Israel.
Até pela fragilidade, Andorra é frequentemente convidada por grandes seleções para jogos amistosos de preparação, visando rodar elenco e fazer testes.
Isso aconteceu até mesmo com a seleção brasileira, que usou o minúsculo país europeu como sparring uma semana antes da estreia canarinho na Copa do Mundo de 1998.
Na ocasião, o time de Zagallo jogou em ritmo de treino e ganhou com facilidade por 3 a 0, gols de Giovanni, Rivaldo e Cafu.
Andorra mostrou toda sua fragilidade, com a zaga “entregando” os dois primeiros gols e o goleiro Koldo Álvarez (atual técnico da seleção) tomando uma “caneta” de Cafu no lance do terceiro.
Já a defesa comandada pelos “xerifes” Aldair e Júnior Baiano sequer trabalhou na partida.
O “Velho Lobo” escalou o seguinte time titular: Taffarel; Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos; César Sampaio, Dunga, Giovanni e Rivaldo; Bebeto e Ronaldo.
Durante a partida, ele ainda fez várias mexidas e experimentações, colocando Carlos Germano, André Cruz, Zé Roberto, Doriva, Leonardo e Denílson.
Uma semana depois do amistoso, o Brasil fez sua estreia no Mundial da França, batendo a Escócia por 2 a 1, exatamente com a mesma escalação usada contra Andorra.
