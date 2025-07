A imagem e reputação do gestor público

O que você entende por imagem?

Podemos dizer que a imagem tenha o mesmo significado ou semelhante que reputação?

Certamente, não, principalmente quando nos referimos aos diversos cenários de sucessivos escândalos no Brasil.

No meio político podemos considerar que existe a opinião pública e a opinião publicada, o que diz a opinião pública é totalmente da opinião publicada pelas representações políticas nas diversas esferas – executivo ou legislativo.

A imagem pode ser identificada como algo estático, congelado ou projetado para ser visto ou percebido.

Já a reputação é o histórico que está impregnado na vida da referida pessoa, aqui ela traz a marca e o peso de todos os seus feitos, positivos e negativos.

Infelizmente, o negativo em nossa sociedade pesa grandemente.

Já note que das 100 ações previstas você faz 99 positivas, quando você erra a centésima percebe o peso das críticas e julgamentos sobre você?

“A imagem não basta ser boa, tem que ser competitiva.

Imagem competitiva é aquela que:

Gera negócios (Conquista clientes, acionistas, parceiros, fornecedores, etc.); Atrai, mantém e motiva os melhores profissionais; Consegue a boa vontade de certos públicos (abre portas, dá credibilidade a entidade, etc). Se a imagem é tida como boa, mas não dá o retorno mencionado, ela não é competitiva. A imagem tem que mostrar serviços, ter retorno.” (Imagem Empresarial, Roberto de Castro Neves, Ed. Mauad, 1998)

Para tanto, olhando na perspectiva da gestão da imagem dos gestores públicos é fundamental levar em consideração três grandes aspectos – a comunicação transmitida, percebida e desejada.

Imagem transmitida: É aquela que os gestores públicos mostram em tempo real a partir sua linguagem corporal, inclusive a forma de se reportar aos servidores e aos cidadãos em geral quer seja de forma falada ou escrita. A comunicação desta imagem transmitida passa pelo conjunto de gestos na linguagem não verbal, mas também pelas roupas, assessórios e calçados que eles adotem para constituir as suas mensagens subliminares.

Estas são aquelas mensagens que eles transmitem sem você perceber, mas que está presente em suas aparições de forma disfarçada ou discreta. Para aqueles com olhares mais atentos perceberá que muitos representantes querem passar a ideia de pessoas populares e buscam cardápios caseiros para dar ideia de alguém do povo. Quantas vezes você viu um gestor público estava comendo farofa com carne assada numa churrasqueira caseira?

Imagem percebida: É como tais gestores públicos são geralmente enxergados. Será que na linguagem corporal os gestores conseguem transmitir o que os outros percebem? Nem sempre. Afinal, porque será que muitos deles tem sérios conflitos de comunicação? Já afirmava o velho ditado: “A primeira impressão é a que fica”.

Reflita: De acordo com a sua conduta, você deve ter uma fama que desconhece, já pensou nisso? Se esta fama for negativa, um dia virá de forma desagradável e você precisará correr para iniciar um plano de ajustamento de conduta, até porque, hoje crise de imagem é uma verdadeira rotina para muitos representantes públicos.

Imagem desejada: É como os gestores públicos idealiza serem vistos perante os servidores e populares. Este é o sonho de consumo de muitas representações políticas. Na maioria das vezes durante as relações interpessoais eles podem afirmar através da palavra uma situação, mas durante um atendimento a sua linguagem corporal apresentar o contrário. Em outras palavras, o corpo nega o que ele afirma. Quantas você caiu neste contraditório dentro do seu relacionamento amoroso, familiar ou no trabalho?

Em geral, esta situação compromete a comunicação de muitos gestores públicos, mesmo porque ele se entrega a partir das micro expressões faciais, gestos inconscientes ou involuntários, tipos de voz (entonação e intenção). Atualmente com a ostensiva presença dos gestores públicos nas redes sociais muitos espaços para aberturas ligeiras crises surgem. Dessa forma, prezados gestores, mais atenção ao posicionamento adotado em comentários e curtidas. Há sempre olhos sobre as vossas ações!

* Uemerson Florêncio – Escritor. Treinador, palestrante e correspondente internacional onde expõe sobre a análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises.