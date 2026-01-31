¿A qué hora juega Pumas vs. Santos? Horario y canal EN VIVO J4

¡Tenemos Liga MX! Las acciones de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 arrancan este viernes 30 de enero, y entre los partidos estelares de la triple cartelera tendremos un duelo electrizante en Ciudad Universitaria, donde Pumas UNAM recibe a Santos Laguna.

Juninho y los Universitarios regresan a casa con un nuevo refuerzo, en busca de cosechar 3 vitales puntos y meterse a la pelea del liderato, pero tendrán que imponerse a unos Guerreros con urgencia de ganar; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.

¿Cómo llegan Pumas y Santos?

Efraín Juárez y la escuadra auriazul siguen con problemas para mantener la racha ganadora, pues luego de recibir al León cosecharon su segundo empate del torneo al igualar en un apretado 1-1, siendo Juninho el salvador de Pumas, y así, estacionarse en el 6° escalón con 5 puntos, 2 menos que Toluca (2°).

Por otro lado, Francisco Rodríguez y la escuadra lagunera logró frenar la racha perdedora al cosechar su primer empate del torneo, luego de igualar ante FC Juárez en una fiesta de goles que terminó en 2-2. Con 1 punto en la hoja, se ubica en el 17° escalón.

¿A qué hora juega Pumas vs. Santos HOY?

Fecha : viernes 30 de enero 2026

: viernes 30 de enero 2026 Horario : 21:00 horas (centro de México)

: 21:00 horas (centro de México) Sede: Estadio Universitario, CU, CDMX

¿Dónde ver Pumas vs. Santos EN VIVO?

Streaming : VIX Premium

Minuto a minuto: mediotiempo

Estadísticas Pumas UNAM vs. Club Santos Jornada 4 torneo Clausura 2026 Liga MX.

Pronósticos

#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Pumas vs. Santos van así hasta el momento.

Pumas UNAM : -182

: -182 Empate : +335

: +335 Club Santos: +390

Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.