O Instituto Água e Terra (IAT) fechou dois pontos de acesso impróprios no Parque Estadual Pico Paraná, localizado entre os municípios de Campina Grande do Sul e Antonina.

Na última sexta-feira (9/01), o órgão ambiental instalou uma cerca e uma placa de sinalização em um acesso secundário irregular no início da trilha. Já no domingo (11/01), foi cercado um ponto próximo ao Pico Paraná que havia sido utilizado pelo jovem de 19 anos que se perdeu no parque e ficou cinco dias desaparecido no começo do ano.

A medida busca garantir que os visitantes circulem apenas pelos caminhos adequados, evitando possíveis emergências e permitindo um controle mais eficiente do fluxo de pessoas pelo IAT. Vale lembrar que, além de colocar a própria segurança em risco, quem desrespeita as regras e orientações da Unidade de Conservação pode ser multado.

Parque Estadual Pico Paraná

O Parque Estadual Pico Paraná abriga o ponto mais alto da região Sul do Brasil, com impressionantes 1.877,39 metros de altitude. A Unidade de Conservação conta com cinco picos e um morro que desafiam os visitantes com caminhadas que variam entre 3,5 km e 10 km.

A floresta exibe uma diversidade incrível, com arbustos, xaxins, trepadeiras, bromélias, orquídeas e samambaias, que dividem espaço com árvores gigantes de mais de 30 metros, como o cedro, a canjarana, a figueira-branca, a canela-preta e o sassafrás.

A fauna também impressiona, com mais de 71 espécies de animais. Entre os habitantes da região estão bugios, serelepes, pacas, ouriços, quatis, cutias e jaguatiricas. O parque ainda abriga dois felinos ameaçados de extinção: a onça-pintada e a suçuarana.

Horário de funcionamento do Parque Estadual

A Unidade de Conservação funciona todos os dias, com base de atendimento 24 horas. Para quem quer visitar, o caminho é pela BR-116, passando pelo Posto do Tio Doca, entrando à direita na Ponte do Rio Tucum e seguindo por 6 km, passando pela Fazenda Pico Paraná e Fazenda Rio das Pedras até a base do IAT, onde termina a estrada e começa o acesso à trilha para o Pico Paraná e outros cumes da UC.