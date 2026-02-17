Acidente com vítimas em estado grave é atendido pela PRE em Alto Piquiri

Um acidente com vítimas foi registrado na noite desta segunda-feira (16), por volta das 21h, no km 112 da PR-486, no município de Alto Piquiri.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma carreta Scania/R450, emplacada em Campinas (SP), tracionando um semirreboque Randon, com placas de Palotina (PR), e uma Toyota Hilux SW4, emplacada em Cascavel (PR).
Conforme os dados colhidos no local, a carreta seguia no sentido Brasilândia do Sul a Alto Piquiri quando ocorreu o abalroamento transversal com a Hilux, que cruzava a pista de rolamento da direita para a esquerda, considerando o sentido de tráfego do veículo de carga.
O condutor da carreta, de 41 anos, não sofreu ferimentos. Já o motorista da Hilux, de 72 anos, foi encaminhado ao hospital de Umuarama com ferimentos graves.
Duas passageiras do utilitário também sofreram ferimentos graves e foram levadas ao hospital de Alto Piquiri para atendimento médico.