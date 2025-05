Acidente entre carro e caminhonete deixa duas crianças feridas em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DKP2ZV9OEaI/?igsh=eTdoZmZ3cTM3bDlo

Um acidente envolvendo um Gol e uma caminhonete foi registrado na tarde desta quinta-feira (29) no cruzamento das ruas Bahia com Munhoz da Rocha, em Ubiratã.

Equipes da Defesa Civil e do SAMU foram acionadas e rapidamente deslocaram-se até o local. Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, duas crianças que estavam envolvidas no acidente sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

Após a estabilização, as vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Ubiratã para acompanhamento médico.

Imagens e informações: Defesa Civil de Ubiratã

