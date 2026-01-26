Adélia Prado é internada após sofrer queda em sua casa - 26/01/2026 - Ilustrada

Adélia Prado, 90, precisou ser internada após sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Divinópolis, em Minas Gerais, no último dia 19. A escritora mineira caiu em sua residência e sofreu fraturas no fêmur e lesões no cotovelo e no punho.
A informação foi confirmada pela equipe do Hospital São Judas Tadeu, onde a autora passou por duas cirurgias e permanece, agora, internada na CTI (Centro de Terapia Intensiva), em observação.
Segundo a instituição, Prado também está em tratamento por complicações renais, sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Em nota à imprensa, o hospital disse que todas as medidas necessárias para assistência adequada estão sendo adotadas.
Nascida em Divinópólis, a escritora é considerada uma das maiores autoras da poesia nacional contemporânea. “Bagagem” e “Solte os Cachorros” estão entre as principais obras da autora mineira e, em 2025, ela recebeu uma bênção apostólica do Papa Leão 14, em comemoração aos seus 90 anos de idade.
